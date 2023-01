Eltern, die unter die Einkommensgrenze fallen, können für ihre Kinder Anträge zur Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe fürs Schuljahr 2023/24 stellen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Damit bekommen berechtigte Schüler Bücher und Arbeitshefte unentgeltlich gestellt. Die Antragsfrist endet am 15. März. Formulare werden über die Schulen ausgeteilt oder können auf der Internetseite des Landes abgerufen werden. Eltern in Ludwigshafen können den Antrag auch online unter www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/onlineservices stellen und Einkommensnachweise als Datei anhängen. Anträge in Papierform müssen an der Schule abgegeben oder per Post geschickt werden. Eine persönliche Vorsprache ist nicht erforderlich. Weitere Infos auf der Homepage der Stadt oder per E-Mail an schulbuchausleihe@ludwigshafen.de.