Knapp 50.000 Euro habe er gewonnen – das teilte eine unbekannte Anruferin laut Polizei einem 58-jährigen Ludwigshafener am Montag mit. Zudem versprach sie ihm, dass er am nächsten Tag einen weiteren Anruf erhalten werde, in dem ihm die Details erklärt werden würden. Tatsächlich erhielt er der Mann am Dienstag gegen 9.30 Uhr einen Anruf. Diesmal war ein Mann am Hörer, der angab, dass der 58-Jährige zunächst bestimmte Karten im Wert von 1000 Euro kaufen müsse, bevor er das Geld erhalte. Er werde deshalb in einer Stunde noch mal anrufen, um die Codes der Karten zu erfragen. Anschließend käme dann eine Notarin mit einem Geldtransport vorbei, um den Gewinn zu überreichen. Der 58-Jährige durchschaute allerdings die Betrugsmasche und ging nicht darauf ein.

Die Polizei warnt: Misstrauisch sein

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Anrufern, die vermeintliche Gewinne in Aussicht stellen und dafür eine Gegenleistung fordern. Die Szenarien würden laufend verändert. Die Polizei rät: „Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu bekommen. Seien Sie immer misstrauisch. Und rufen Sie die Polizei an.“

Mehr zum Thema Telefonbetrug finden Sie hier.