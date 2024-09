Mit einem ungewöhnlichen Notruf und einem schwierigen Klienten hatte es die Polizei in Mannheim zu tun. Ein 44-jähriger Mann hatt am Montagnachmittag gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert und behauptet, „abgezogen“ worden zu sein, so die Polizei in einer Mitteilung. Er warte auf einem Supermarktparkplatz in der Dammstraße (Neckarstadt-West).

Bei der Überprüfung fiel der Mann durch aggressives Verhalten auf und wirkte, als stünde er unter Drogeneinfluss. Seine Angaben zum Vorfall waren widersprüchlich und nicht nachvollziehbar, so die Polizei. Im Verlauf des Gesprächs verhielt der Mann sich zudem bedrohlich gegenüber den Beamten und ignorierte deren Anweisungen, weshalb sie ihn fesselten.

Der Mann wehrte sich massiv gegen die Fixierung, beleidigte die Beamten und trat um sich. Nach der Festnahme begleiteten die Polizisten ihn zum Revier, wo eine Blutprobe entnommen wurde, um eine mögliche Alkohol- oder Drogenbeeinflussung zu klären. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.