Im Stadtgebiet Ludwigshafen ist es am Donnerstag laut Polizei vermehrt zu Anrufen von angeblichen Europol-Mitarbeitern gekommen. Den Angerufenen sei auf meist englischer Sprache erzählt worden, dass ihr Name in Verbindung mit Ermittlungen aufgetaucht wäre und sie nun persönliche Daten sowie Bankverbindungen angeben sollten. Laut Polizeibericht handelten die meisten Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch, zu einem finanziellen Schaden sei es in keinem Fall gekommen. Um sich vor Betrug am Telefon zu schützen raten die Beamten: Wer verdächtige Anrufe erhält, soll sich bei einer Polizeidienststelle melden. Weitere Informationen zum Thema sind im Netz zu finden: auf der Seite www.polizei-beratung.de.