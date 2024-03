Für die beiden Ludwigshafener Kanuclubs beginnt am Sonntag , 17. März, mit dem traditionellen „Anpaddeln“ die Saison.

Der gemeinsame Startschuss fällt für die Paddlergilde und den nun 100-jährigen Ludwigshafener Kanuclub in Germersheim bei Rheinstrom-Kilometer 385. Dort schickt der Pfälzische Kanuverband seine Mitgliedsvereine zur Saisoneröffnung aufs Wasser. Für die voraussichtlich 15 Kanuten der Paddlergilde mit Vereinschef Hans Peter Kaub als Leiter geht die Fahrt rheinabwärts vorbei am Kaiserdom in Speyer nach etwa 33 Kilometern bei ihrem Bootshaus am Kiefweiher (Stromkilometer 418,3) zu Ende. Die Paddler des Kanuclubs müssen etwa drei Kilometer bis zur Einmündung des Luitpoldhafens (Stromkilometer 421,4) in den Rhein an der Pegeluhr länger in den Booten sitzen, um ihr Bootshaus an der Hannelore-Kohl-Promenade zu erreichen.

Für die über 210 Mitglieder der Paddlergilde geht es sechs Tage später am 23. März ans „Großreinemachen“. Sie sind beim schon traditionellen „Frühjahrs-Ökotag“ aufgerufen, das Gelände um ihre beiden Bootshäuser zwischen Rhein und Kiefweiher von allem Unrat zu säubern, der sich während der Wintermonate dort angesammelt hat. „Man glaubt es kaum, was dort von sogenannten Umweltsündern alles abgeladen wurde“, blickt Kaub auf frühere „Ökotage“ seines Vereins zurück, die mittlerweile laut Vereinschef zweimal im Jahr notwendig sind.