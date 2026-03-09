Mit dem traditionellen „Anpaddeln“ des Pfälzer Kanuverbandes beginnt am Sonntag für die pfälzischen Kanuten die Saison. Auftakt ist um 11 Uhr bei der Kanusportgemeinschaft (KSG) Germersheim am alten Hafen, dann geht es rheinabwärts offiziell bis nach Speyer. Die Ludwigshafener Kanuten der Paddlergilde und des Eisenbahner-Sportvereins, die mit ihren benachbarten Bootshäusern am Kiefweiher angesiedelt sind, wollen noch ein paar Kilometer dranhängen und zum jeweiligen Vereinsgelände weiterpaddeln. Bis zum verbandsweiten „Abpaddeln“ am 27. September auf dem Rhein ab Speyer stehen bei der Ludwigshafener Paddlergilde 20 Kanutouren im Kalender, darunter Fahrten auf Flüssen in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, Frankreich und erstmals in Tschechien.