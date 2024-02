Mit dem traditionellen „Anpaddeln“ des Pfälzer Kanu-Verbands auf dem Rhein von Germersheim bis zur Ludwigshafener Pegeluhr am Clubgelände auf der Parkinsel beginnt am 13. April für den Ludwigshafener Kanuclub die Saison 2024.

Höhepunkt des Jahres ist am 21./22. Juni die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins, dem nach Angaben seines langjährigen Vorsitzenden Berthold Barthel etwa 180 Mitglieder angehören. Bis zum Saisonende im Herbst sind vier größere Expeditionen zu Wasser geplant: vom 30. Mai bis 2. Juni Touren auf der Mosel, am 27. Juli eine 25-Kilometer-Tagesfahrt von Ludwigshafen nach Worms, am 10. August eine „Kleinflussfahrt“ – je nach Wasserstand überwiegend auf Zuflüssen des Rheins wie Wieslauter, Nagold oder Würm – sowie weitere solche Fahrten am 14./15. September.

Zu den weiteren Höhepunkten gehört auch das seit sieben Jahren stattfindende Hafenfest vom 23. bis 25. August am Luitpoldhafen.