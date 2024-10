Zum 1. Oktober hat Polizeirätin Annika Wiese (33) die Leitung der Polizeiinspektion (PI) Ludwigshafen 2 übertragen bekommen, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtet. Sie wechselt vom Polizeipräsidium Mainz in die Vorderpfalz. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Johannes Freundorfer (41), übernahm bereits im Juli die Leitung der Kriminalinspektion Landau. Die offizielle Veranstaltung zum Amtswechsel ist für Ende Oktober geplant. Die PI 2 ist in Ludwigshafen für die Stadtteile, Nord/Hemshof, West, Oppau, Edigheim, Pfingstweide, Friesenheim, Oggersheim und Ruchheim zuständig. Die Polizeiwache Oggersheim ist ihr organisatorisch angegliedert. Das Ppräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen (2200 Mitarbeiter) ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen in Vorder- und Südpfalz.