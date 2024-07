Mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Anne-Frank-Realschule Plus beginnt in Ludwigshafen nun eine Offensive für den Klimaschutz. Bis 2026 fließen 3,5 Millionen Euro Fördermittel des Landes in 22 Projekte zum Bau von PV-Anlagen auf Dächern von Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen in der Stadt. Neben etwa 450 Tonnen CO2 pro Jahr werden damit auch Energiekosten für die Stadt eingespart.

Derzeit gleicht die Anne-Frank-Realschule (West) einer einzigen Baustelle, die Arbeiten zum Ausbau und Modernisierung laufen auf Hochtouren. Eine ideale Gelegenheit, um auch die neue PV-Anlage