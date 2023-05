Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man muss sich Anna Grommes als glücklichen Menschen vorstellen. Kaum hat sie am Rheinufer Müll aufgelesen, gesellt sich zwar schon wieder neuer hinzu. Das hält die Umweltpatin aber nicht davon ab, unverdrossen zu Müllsack und Zange zu greifen. Was die 61-Jährige in ihrem Revier am Rhein antreibt und umtreibt.

Anna Grommes macht an diesem ungewöhnlich milden Oktober-Mittag bereits ihren zweiten Rundgang zwischen Ostasieninstitut und den Treppen an der Konrad-Adenauer-Brücke. Obwohl sie schon