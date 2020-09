Der Standort der berufsbildenden Anna-Freud-Schule in Ludwigshafen soll aufgegeben werden – dafür hat sich der Schulträgerausschuss am Montag einstimmig ausgesprochen. Die letztliche Entscheidung liegt beim Stadtrat, der sich am 5. Oktober zur nächsten Sitzung trifft. Der Hintergrund dazu: Die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis haben sich darauf verständigt, dass die Berufsbildende Schule Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft geschlossen werden und im Gegenzug in Böhl-Iggelheim eine neue Berufsbildende Schule für etwa 1100 Schüler in Nachbarschaft zur dortigen Realschule plus gebaut werden soll. Dafür ist es laut Schulgesetz notwendig, dass der bisherige Standort offiziell aufgehoben wird. Die Raumsituation in der Anna-Freud-Schule ist sehr beengt, außerdem besteht Sanierungsbedarf. Der Kreistag hatte Ende Juni dem Neubau einer Berufsschule zugestimmt. Für diesen wird derzeit mit Kosten von rund 40 Millionen Euro gerechnet. Bevor jedoch die Planung startet, Gewerke ausgeschrieben und mit den Arbeiten begonnen werden kann, ist nun noch die Entscheidung des Stadtrats notwendig. Wann genau die Schule in Ludwigshafen schließt und der Neubau im Kreis eröffnet wird, steht noch nicht fest. Aktuell befinden sich laut Verwaltung sechs Berufsbildende Schulen in Trägerschaft der Stadt Ludwigshafen.