Noch bis Sonntag, 4. Oktober, können Eltern ihre Kinder über ein Online-Portal für die Herbstschule in Ludwigshafen anmelden. Der kostenlose Unterricht findet in den Herbstferien vom 12. bis 16. Oktober sowie vom 19. bis 23. Oktober an drei Schulen statt und ist ein Angebot für Schüler der Klassenstufen 1 bis 8. Grundschüler aus Maudach, der Gartenstadt, Rheingönheim, Mundenheim, Süd und Mitte, werden an der Schillerschule Mundenheim unterrichtet. Grundschüler aus den Stadtteilen Pfingstweide, Edigheim, Oppau, Melm, Oggersheim, Ruchheim, Friesenheim, Nord und West werden an der Langgewannschule in Oggersheim unterrichtet. Der Unterricht für die Klassen 5 bis 8 findet in der Anne-Frank-Realschule plus im Stadtteil West statt. In den beiden Ferienwochen können Kinder in kleinen Gruppen Deutsch und/oder Mathematik lernen. Die Kurse werden jeweils von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr stattfinden. Eltern sollen ihre Kinder übers Internet anmelden. Informationen dazu finden sich auf der städtischen Homepage. Die Aufteilung der angemeldeten Schüler auf die Kurse erfolgt laut Stadtverwaltung im Rahmen der vorhandenen Kapazität, nach Klassenstufe, Schulart und Wohnort.