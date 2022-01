Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Diese Frage müssen sich jetzt die Eltern von rund 1600 Viertklässlern stellen. Denn die Anmeldung für die kommenden fünften Klassen an den sechs Realschulen, sechs Gymnasien und drei Gesamtschulen in der Stadt beginnt. Die Pandemie schränkt das Verfahren ein.

Realschule plus

Kooperative Adolf-Diesterweg-Realschule plus; 370 Schüler; Adolf-Diesterweg-Straße 65 (Oggersheim), Telefon 0621 504424710, E-Mail: info@adrlu.de: 14. bis 18. Februar (Anmeldeformular zum Download und Infos auf der Homepage der Schule).

Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus (ehemalige Grund- und Realschule plus Friesenheim); Verbund von zwei Schularten, einer Grund- und einer Realschule plus in kooperativer Form mit rund 700 Schülern; Klassen 1 bis 6: Standort Sternstraße 159, Klassen 7 bis 10: Standort Leuschnerstraße 131, Telefon: 0621 504-423720 oder 504-424310, E-Mail: info@aes-lu.de: 28. Januar bis 4. März (nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung, Formulare zum Download auf der Homepage).

Integrative Anne-Frank-Realschule plus; 725 Schüler; Bruchwiesenstraße 310 (West), Telefon: 0621 504-430110, E-Mail: sekretariat@afrspluslu.de: 31. Januar bis 15. Februar (telefonische Terminvereinbarung über das Sekretariat).

Integrative Ernst-Reuter-Realschule plus; Ganztagsangebot von 8 bis 16 Uhr mit Mittagessen, 389 Schüler; Schlesier Straße 56 (Gartenstadt), Telefon: 0621 504-421320, E-Mail: info@erslu.de: 7. Februar bis 4. März (außer in den Ferien, telefonische Terminvereinbarung über das Sekretariat).

Kooperative Karolina-Burger-Realschule plus; 760 Schüler; Karolina-Burger-Straße 38-40 (Mundenheim); Telefon: 0621 504–425710 oder -425720, E-Mail: kbrsplus@gmail.com: 31. Januar bis 4. März (Terminvereinbarung über das Sekretariat).

Integrative Realschule plus am Ebertpark; 540 Schüler; Virchowstraße 1 (Nord); Telefon: 0621 504-425410, E-Mail: sekretariat@rsplus-am-ebertpark.de: ab 7. Februar von 8 bis 12 Uhr im Sekretariat.

Integrierte Gesamtschule

Gesamtschule Edigheim; Ganztagsangebot; 924 Schüler; Mühlaustraße 51, Telefon: 0621 504-425620, E-Mail: info@igs-edigheim.de: Samstag, 29. Januar, 8.30 bis 16 Uhr, Montag, 31. Januar, 9 bis 17 Uhr, Dienstag, 1. Februar, 8.30 bis 15 Uhr; Termine können vorab über die Homepage der Schule gebucht werden, die Samstagstermine sind bereits belegt).

Gesamtschule Gartenstadt; 818 Schüler; Abteistraße 18, Telefon: 0621 504-425110, E-Mail: sekretariat@igsluga.de: Samstag, 29. Januar, 8 bis 12 Uhr, Montag, 31. Januar, 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 1. Februar, 8 bis 16 Uhr, Mittwoch, 2. Februar, 8 bis 12 Uhr (Online-Terminvergabe über die Homepage der Schule).

Gesamtschule Ernst Bloch Oggersheim; Ganztagsschule; 1200 Schüler; Hermann-Hesse-Straße 11, Telefon: 0621 504-432110, E-Mail: sekretariat@igs-ernstbloch.de: Samstag, 29. Januar, 8.30 bis 12.30 Uhr, Montag, 31. Januar, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Dienstag, 1. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch, 2. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 3. Februar,