Wegen einer geplanten Reparatur an einer Anlage im BASF-Werksteil Nord kann es am Wochenende laut dem Konzern zu Fackeltätigkeiten kommen. „Diese können mit sichtbarem Feuerschein und Lärmentwicklung verbunden sein.“ Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am Standort in Ludwigshafen finden man unter basf.com/fackel.