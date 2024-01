Nachdem im August 2023 im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ein 57-Jähriger getötet wurde, hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen einen 26-Jährigen erhoben. Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Nach Angaben der Ermittler wollte der Somalier bei dem 57-Jährigen, einem Italiener, Kokain kaufen. Dabei soll der 26-Jährige versucht haben, mit Falschgeld zu zahlen. Das habe der Italiener erkannt, woraufhin es zum Streit gekommen sei. Bei der Auseinandersetzung soll der Somalier mit einer zerbrochenen Glasflasche seinem Kontrahenten tödliche Verletzungen zugefügt haben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte die Tat eingeräumt, sich aber auf Notwehr berufen haben. Da er den Tod seines Opfers aber zumindest billigend in Kauf genommen habe, werde er wegen des Vorwurfs des Totschlags angeklagt. Im September war der Mann, der an keinem festen Wohnsitz gemeldet ist, festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Von ihm waren Spuren am Tatort gefunden worden. Das Opfer war unter anderem wegen Drogendelikten und Verstößen gegen das Waffenrecht vorbestraft.

