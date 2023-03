Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor dem Winterdorf auf dem Platz der Deutschen Einheit Anja Bender getroffen. Die 42-Jährige stammt aus Maudach und ist nun wieder zurück in Ludwigshafen.

Hallo Anja. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war im Friedrichspark Eisstadion vor 16 Jahren ...

Ach Gott, ja das stimmt.

Bist Du noch bei den Adlern?

Nein,