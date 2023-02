Am Auto eines 37-Jährigen hat sich am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der A656 die Anhängerkupplung gelöst. Laut Polizei war der Mannheim auf Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim in Richtung Heidelberg unterwegs. Der Anhänger sei unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen, hieß es weiter. Der BMW-Fahrer bemerkte dies offenbar sofort und hielt am Beschleunigungsstreifen an. Ein anderer Autofahrer erkannte den Anhänger zwar, konnte aber trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 37-jährige BMW-Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.