Ein Anhänger, der sich aus noch ungeklärter Ursache von einem Zugfahrzeug gelöst hat, ist laut Polizei bereits am Mittag des 19. Mai in Heidelberg auf zwei radfahrende Kinder gerollt. Zum Unfallzeitpunkt waren diese auf dem Gehweg unterwegs. Beide Kinder, elf und zwölf Jahre alt, wurden durch die Kollision verletzt, erlitten Prellungen und Schürfwunden. Ein Kind brach sich den Finger. Beide Kinder wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.