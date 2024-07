Im Mannheimer Stadtteil Neckarau ist am Dienstagmorgen gegen 3.15 Uhr ein mit Sperrmüll beladener Fahrzeuganhänger in Flammen aufgegangen. Die Brandursache ist ungeklärt, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Demnach war das Fahrzeug in der Straße Vorderer Sporwörth abgestellt gewesen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Dennoch brannte der Anhänger gänzlich aus. Ein weiterer dort geparkter BMW und eine Lärmschutzwand der Deutschen Bahn wurden ebenfalls durch die Hitze beschädigt.

Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf etwa 6500 Euro. Personen kamen nicht zu schaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0621 833970 entgegengenommen.