Hatten Sie als Kind Angst vor dem Nikolaus? Vielleicht, weil man Ihnen erzählt hat, dass er die braven Kinder belohnt und die bösen bestraft. Dass er alles sieht, alles aufschreibt, was die Kinder so tun. In sein goldenes Buch die guten Taten und ins schwarze Buch die bösen. Wer kann sich schon sicher sein, immer lieb und brav gewesen zu sein?

Mit gemischten Gefühlen

Ein bisschen unheimlich war mir der Nikolaus schon als Kind. Was wohl alles über mich drinstehen würde in seinen dicken Büchern? Also wartete ich auf den Nikolaus mit gemischten Gefühlen. Schließlich trug er außer dem Sack mit Geschenken auch eine Rute bei sich, und es hätte ja sein können, dass die zum Einsatz kommt. Angst vor dem Nikolaus? Schade. Heute denke ich, diese Gestalt in dem roten Mantel mit dem langen weißen Bart und der Rute hat mit Nikolaus absolut nichts zu tun. Wie vieles andere, das erzählt wird.

Um ihn ranken sich viele Legenden

Nikolaus lebte in der heutigen Türkei, er war Bischof von Myra und stammte aus einem reichen Elternhaus. Um ihn ranken sich viele Legenden. Alle erzählen von einem herzensguten Mann mit einem Herz für Kinder, Arme und Kranke. Sein Vermögen verschenkte er an Bedürftige. Ich stelle mir vor, er besaß nur ein Buch, ein goldenes. Darin schrieb er sich auf, wem er unbedingt helfen wollte, wie drei jungen Mädchen, denen schenkte er die Mitgift, damit der Vater sie nicht verkaufen musste.

Er gab gerne. Vielleicht weil er wusste, dass auch sein Reichtum ein Geschenk war. Und weil Nikolaus so großzügig austeilte, darum stellen wir heute am Nikolausabend noch Stiefel vor die Tür, in der Hoffnung, dass sie gefüllt werden. Ursprünglich mit Apfel, Nuss und Mandelkern.

Licht in die Dunkelheit gebracht

Der gute Bischof Nikolaus, Freund aller, die Hilfe brauchen. Ein Mensch mit offenen Augen, freigiebigen Händen und einem liebevollen Herzen. Abends soll er durch Myra gelaufen sein und heimlich still und leise seine Gaben verteilt haben. So hat er Licht in die Dunkelheit gebracht.

Wenn er heute bei uns unterwegs wäre, hier in Ludwigshafen, wo würde ich ihm wohl begegnen?

Die Autorin

Birgit Kiefer, 59, ist Pfarrerin in Mundenheim.