Der Vorderpfälzer Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (SPD) spricht sich nach den jüngsten Vorfällen für eine harte Strafverfolgung und eine bessere Ausrüstung beim Vorgehen gegen Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte aus. „Diesem absolut menschenverachtenden Verhalten muss mit einem Bündel effektiver Maßnahmen begegnet werden. Um die notwendige konsequente und harte Strafverfolgung und die Beweisführung dafür sicherzustellen, sollten alle Einsatzkräfte durchgängig mit Körperkameras – Bodycams – ausgestattet werden. Wenn das zudem potenzielle Täter abschreckt – umso besser“, so der Ludwigshafener.

„Bewährungsstrafen reichen nicht“

Klar sei: „Das 2017 gezielt verschärfte Strafrecht bei Angriffen auf Rettungskräfte muss konsequent ausgeschöpft werden. Bewährungsstrafen reichen hier nicht mehr. Was etwa in Berlin und Hamburg passiert ist, ist rechtlich gesehen Landfriedensbruch in besonders schweren Fällen. Auch werden mögliche Todesfälle in Kauf genommen. Gegen derart widerwärtige Täter braucht es harte Freiheitsstrafen und bestmögliche Ausrüstung.“ Bodycams könnten – neben besserer Schutzkleidung – zentraler Bestandteil entsprechender Gegenmaßnahmen sein, so Schreider weiter. Bei der Vorbeugung müssten ebenfalls alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. „Hier gilt es schon im frühen Alter anzusetzen, um durch gute Jugend- und Präventionsarbeit klare Werte und Grenzen zu vermitteln“, ergänzt Anke Simon (SPD), die aus Ludwigshafen stammende Jugendausschuss-Vorsitzende im Mainzer Landtag.