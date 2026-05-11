Weil er im dringenden Verdacht steht, am Samstag gegen 4 Uhr im Stadtteil Neckarstadt einen besonders schweren Raub begangen zu haben, ist gegen einen 26-Jährigen Untersuchungshaft verhängt worden. Laut gemeinsamer Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim hat der Mann einen 20-Jährigen und seine beiden Freunde auf einem Spielplatz am Clignetplatz mit einem Schraubendreher bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Während die Freunde des 20-Jährigen flüchten konnten, griff der Verdächtige ihn mit der Behelfswaffe an. Im weiteren Verlauf der Geschehnisse ging sein Smartphone verloren, der 26-Jährige nahm es an sich und verlangte weitere Wertsachen. Einer der Freunde kehrte jedoch zurück, nachdem er die Polizei alarmiert hatte. Er konnte dem Verdächtigen das Mobiltelefon abnehmen und verfolgte ihn, als er flüchtete. Unweit des Tatorts wurde der 26-Jährige schließlich vorläufig festgenommen und noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ unter anderem wegen versuchten besonders schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung einen Haftbefehl, und der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.