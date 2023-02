Ein 43-jähriger Mann ist am Donnerstagabend auf der Fahrt von Mannheim nach Weinheim in einem Zug angegriffen worden. Aus bislang unbekannten Gründen kam es nach Angaben der Bundespolizei auf Höhe Weinheim-Lützelsachsen zur Auseinandersetzung mit einem 34-Jährigen. Gegen 20.30 Uhr hielt der Regionalexpress aufgrund eines weiteren Polizeieinsatzes am Gleis. Während des Stillstands des Zuges soll der 34-Jährige sein Opfer am Hals gepackt und zum Faustschlag ausgeholt haben. Dieses konnte aber ausweichen und den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Außer Kratzspuren blieb sein Widersacher offenbar unverletzt. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.