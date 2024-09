In der Ludwigshafener Innenstadt hat am Montag gegen 13 Uhr ein Mann einen 15-Jährigen in einem Bus angegriffen. Nach Angaben der Polizei gerieten zunächst ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger in einen Streit mit einem Mädchen in der Buslinie 75 am Berliner Platz. Ein 30- bis 40-jähriger Mann mischte sich ein, packte den 15-Jährigen am Hals und schlug ihm ins Gesicht. Danach beleidigte er den Jugendlichen und verließ den Bus.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, helle Jacke, blaue Jeans, leicht korpulent.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

In dem Zusammenhang macht die Polizei auch auf ein Präventionsprogramm gegen Gewalt, Mobbing und Vandalismus aufmerksam. Demnach kann jeder helfen, indem er laut wird, einen Notruf absetzt oder Umstehende aktiviert, um Täter abzuschrecken. Mehr Tipps zu Zivilcourage sind unter www.aktion-tu-was.de zusammengestellt.