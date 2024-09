Eine Rettungssanitäterin ist bei einem Einsatz in Ludwigshafen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei griff ein alkoholisierter 68-jähriger Mann am Dienstagnachmittag die Sanitäterin im Stadtteil Rheingönheim an.

Die Sanitäterin und ihre Kollegin brachten die Frau des Mannes gegen 16.30 Uhr nach einem Krankenhausaufenthalt nach Hause. Da die Frau dort nicht die notwendige medizinische Versorgung erhalten konnte, sollte sie wieder ins Krankenhaus zurückgebracht werden. Der Ehemann zeigte sich damit nicht einverstanden und zog die Rettungssanitäterin so stark am Arm, dass sie Schmerzen verspürte. Zudem bedrohte er die Sanitäterin und ihre Kollegin.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 68-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst zurück ins Krankenhaus gebracht.