Die Polizei sucht Zeugen für einen Angriff auf ein 14-jähriges Mädchen, der sich am Freitag um 15.55 Uhr in Oggersheim ereignet hat. Die Jugendliche stand laut Polizeibericht an der Straßenbahnhaltestelle in der Wollstraße, als plötzlich ein Mann unvermittelt auf das Mädchen zulief und ihr mit einem Fußballschuh mit Gummistollen gegen das Gesicht schlug und die Jugendliche beleidigte. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Mannheimer Straße. Er soll etwa 20 Jahre alt und dunkelhäutig sein, trug ein schwarzes T-Shirt und hat kurze Haare. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim, Telefon: 0621 9632403.