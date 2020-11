Gleich zweimal ist es am Freitag in Ludwigshafen zu schweren Körperverletzungen gekommen. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen der Polizei noch. Der erste Fall passierte mittags um 12.30 Uhr in Mundenheim in der Saarlandstraße auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Am Schwanen“. Ein 28-Jähriger aus Ludwigshafen befand sich laut Polizei zusammen mit seiner 25-jährigen Ehefrau vor der Sparkasse, als ein unbekannter Mann der Frau einen Kussmund zuwarf. Als der 28-Jährige den Unbekannten darauf ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt eine Dose Red Bull gegen den Kopf und zudem mit der Faust in das Gesicht. Als sich der 28-Jährige wehren wollte, zog der unbekannte Mann ein Taschenmesser hervor und drohte damit. Jetzt kam ein weiterer Unbekannter dazu und zog den Angreifer weg. Danach stiegen beide in einen weißen Lieferwagen und fuhren davon. Der unbekannte Täter ist etwa 1,65 Meter groß und schlank.

Mehrere Rippen gebrochen

Die zweite Tat passierte gegen 22.30 Uhr in der Dörrhorststraße (Mitte): Ein 31-Jähriger bemerkte, dass er von sechs Personen (vier Frauen und zwei Männer) verfolgt wurde. Plötzlich wurde der 31-Jährige von einer der Frauen und den beiden Männern attackiert. Die Angreifer schlugen ihm mit den Fäusten gegen den Oberkörper und traten ihm gegen die Beine. Einer der Angreifer schlug dem 31-Jährigen zudem eine Glasflasche auf den Kopf, wodurch er auf den Boden stürzte. Danach rannten die unbekannten Täter weg. Der 31-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Rippenbrüche und Prellungen. Er litt deshalb unter starken Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122.