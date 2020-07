Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer hat auf der B 9 am Kreuz Rheingönheim vermutlich am Mittwochmorgen die Mittelschutzplanke angefahren und sich dann vom Unfallort entfernt. Zunächst wusste man jedoch nicht genau, was passiert war. Gegen 8.32 Uhr wurde der Autobahnpolizei ein Metallteil auf der Bundesstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es sich stattdessen um ein Kunststoffteil von der Vorderseite eines Lastwagens handelt. Außerdem war die Mittelschutzplanke auf einer Länge von 72 Metern massiv beschädigt, weitere Fahrzeugteile lagen herum.

Mit 1,09 Promille unterwegs

Als Verursacher für den Unfall konnte die Polizei den 57-Jährigen ermitteln. Gefunden wurde er im Stadtgebiet Ludwigshafen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,09 Promille. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eröffnet.