Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr versucht, ein Gitarrengeschäft in der Mannheimer Neckarstadt auszurauben. Laut Polizei betrat er den Verkaufsraum und bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole. Der Täter forderte den Mann auf, das Bargeld aus der Kasse in einen mitgebrachten Stoffbeutel zu packen. Der Verkäufer wies den Unbekannten laut Polizei unerschrocken zurück. Als auch noch der Geschäftsinhaber aus dem Nebenzimmer dazu kam, flüchtete der Mann.

Der Räuber wird so beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, helle Haut. Er soll Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit trug er angeblich eine lange Stoffhose und einen Pullover in beiger Farbe, eine rot-weiße Wollmütze, eine dunkle Sonnenbrille und einen Corona-Schutzmaske.