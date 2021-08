Eine 44-Jährige ist am Mittwoch um 13.15 Uhr laut Polizei am Kiosk vor dem Klinikum in Friesenheim (Bremserstraße) von einem hinter ihr stehenden Mann angerempelt worden. Als sie kurz danach in ihren Rucksack sah, merkte sie, dass ihr Handy gestohlen wurde. Der unbekannte Mann ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,68 bis 1,70 Meter groß und schlank. Um die untere Kopfhälfte waren die Haare abrasiert, das Deckhaar hing lockig darüber. Er trug eine graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe und eine weiße Ballonseidenjacke mit Aufdruck auf den Ärmeln. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.