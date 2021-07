Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Lutherplatz Salvatore Montana getroffen. Der 65-jährige Gastronom war noch immer sprachlos vom EM-Erfolg der italienischen Fußballer.

Wir sind auf der Suche nach einem Italiener. Kennen Sie eventuell einen?

Ich muss mal nachschauen, ob heute zufällig einer da ist (lacht).

Sie sind jetzt 65 Jahre alt. Da haben Sie schon einige italienische Erfolge im Fußball erlebt. Welches war der schönste?

Das stimmt. Da waren einige große Siege dabei. Aber ich würde schon sagen, dass der Erfolg am Sonntag der Schönste war, weil wir dieses Jahr nicht mit einer Mannschaft angetreten sind, sondern es war wie eine einzige große Familie. Das war Italien. Die Jungs hatten einfach Freude und Spaß am Spiel. Außerdem ist es für uns Italiener ein großer Erfolg, weil wir als Land gerade sehr schwere Zeiten durchmachen. Da helfen solche gemeinsamen Feiern, um zu zeigen, dass wir wieder nach oben kommen.

Wo haben Sie das Spiel am Sonntag verfolgt?

Ich war zu Hause und habe das Spiel mit meinen Enkelkindern geschaut. Aber ich war so aufgeregt, dass ich während des Spiels kaum gesprochen habe. Aber beim letzten Elfmeter, da hat sich dann so viel angestaut, dass die ganze Freude auf einmal herauswollte. Da habe ich einmal so laut geschrien, dass meine beiden Enkel richtig erschrocken sind und gefragt haben, ob mit dem Nono alles in Ordnung ist. Für einen zweiten Schrei hat es nicht mehr gereicht. Da war schon die Stimme weg. Aber so ist das eben: Gegen das Herz und das Temperament kann man nichts machen.

Und dann? Ging es auf die Straße?

Natürlich. Wir sind mit dem Auto ein bisschen durch Ludwigshafen gefahren. Meine Enkel hatten sehr viel Spaß. Die haben sich gefreut.

Waren Sie nicht in Mannheim am Wasserturm?

Nein, dieses Mal nicht. Da waren wir bei diesem Turnier aber auch schon. Da haben meine Enkelkinder gesehen, wie viele Italiener wir sind und wie wir gemeinsam feiern. Das ist es doch, was wir Eltern und Großeltern unseren Kindern weitergeben müssen. Sie haben gesehen, dass wir alle eine Familie sind.

Woher stammt die Tradition dieser gemeinsamen Feier im Auto?

Das machen wir schon immer so. Seit den 1970er-Jahren. Das hat sonst in Deutschland niemand gemacht. Es ist ganz einfach: Wenn wir Italiener uns freuen, dann wollen wir unsere Freude teilen. Nicht nur mit unserer Familie, sondern mit unseren Freunden und mit allen Menschen. Und die sind eben nicht alle bei uns im Wohnzimmer, sondern unten auf der Straße.

Ich habe den Eindruck, dass viele direkt nach dem Schlusspfiff zu ihren Autos rennen. Stimmt dieser Eindruck?

Fast. Es ist natürlich so, dass ich mein Auto schon vor dem Spiel gerichtet und mit Fahnen geschmückt hatte. Da konnte ich gleich losfahren.

Anders als bei den Siegesfeiern deutscher Mannschaften meldete die Polizei etwa am Wasserturm in Mannheim keine Randale oder alkoholbedingten Ausfälle. Woher kommt diese Disziplin?

Feiern sind bei uns immer ohne Alkohol. Man kann mit Alkohol nicht feiern. Wenn man Alkohol getrunken hat, dann wird man müde und legt sich ins Bett. Wenn ich trinke, dann kann ich zum Beispiel ja auch kein Auto mehr fahren. Und das wollen wir!

Warum sind die italienischen Trikots eigentlich blau und nicht grün, weiß oder rot?

Blau steht für Italien! Bei uns ist alles blau: Das Meer und der Himmel. Ganz Italien ist Azzurro!

Und mit dem Titel ist Italien sicher auch ein Mitfavorit bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.

Ja, ich glaube schon. Das ist unglaublich, oder? Bei der WM 2018 waren wir nicht einmal dabei, die nächste können wir sogar gewinnen! Aber jetzt freuen wir uns alle erst einmal noch ein bisschen über die Europameisterschaft.