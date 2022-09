Beim satirischen „Bundes Puppen Kabarett“ sind prominente Politiker Mitte Oktober bei einer Show als Handpuppen zu Gast im Maudacher Julius-Hetterich-Saal.

In wochenlanger Arbeit hat Norman Schneider Karikaturen in Form von Handpuppen gefertigt, die den Politikern wie aus dem Gesicht geschnitten sind. An Erfahrung mangelt es ihm dabei nicht, denn als freischaffender Mitarbeiter war Schneider bereits bei der Jim Henson Company in New York tätig, die die „Muppet Show“ produziert, baute die Tiffy für die deutsche Ausgabe der Sesamstraße oder auch den Raben Rudi aus „Siebenstein“. Und nun also auch Karl Lauterbach, Annalena Baerbock, Markus Söder, Helmut Schmidt und Helmut Kohl.

Unerwarteter Geldsegen

Worum es geht im „Bundes Puppen Kabarett“? Weil es um die Staatsfinanzen so schlecht steht, hat Angela Merkel (die einzige reale zu sehende Schauspielerin in der Aufführung) während ihrer Amtszeit einen Dauertippschein im Lotto abgegeben - doch sie vergisst, den Schein zu kündigen, und natürlich gewinnt sie als Bundeskanzlerin a. D. dann doch noch. Also beruft sie eine Geheimrunde mit Markus Söder, Annalena Baerbock und Karl Lauterbach ein, um zu beratschlagen, was mit dem ganzen Geld passieren soll. Als Engel kommentieren dieses Geschehen Helmut Schmid und Helmut Kohl. „Eine Satire, die Jung und Alt einen Abend voller Spaß bescheren wird“, verspricht der Veranstalter.

Termin



Beginn der Show: Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, Julius-Hetterich-Saal, Grünstadter Straße 2. Eintrittskarten online unter www.bundespuppen.de oder telefonisch unter 0800 119 1100.