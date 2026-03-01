Vor einer Shisha-Bar eskaliert im Ludwigshafener Hemshof Gewalt: Ein Zeuge berichtet von Messerstichen und Schlagring. Ein 23-Jähriger soll an sechs Attacken beteiligt sein.

Die Staatsanwaltschaft legt Alen A. die aktive Beteiligung an sechs Fällen der gefährlichen Körperverletzung zur Last. Von September 2024 bis April 2025 soll er Teil einer Gruppe gewesen sein, die in wechselnder Besetzung Personen vor allem aus dem türkischstämmigen Milieu angegriffen hat.

Beim jüngsten Verhandlungstag ging es um Fall Nummer sechs vom 1. April 2025: eine brutale Schlägerei, die sich vor einer Shisha-Bar in der Gräfenaustraße im Hemshof abgespielt hat. Laut Anklage soll der 23-Jährige hier zusammen mit Mittätern andere Personen auf der Straße verprügelt und getreten haben, sodass diese eine gebrochene Nase und Verletzungen an den Zähnen davontrugen und ein Opfer stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Ein unbeteiligter Zeuge, der einem zusammengeschlagenen Mann helfen wollte, sei ebenfalls attackiert worden. Zwei hinzukommende Verwandte des Zeugen seien mit einem Schlagring und einem Messer angegriffen, geschlagen und getreten worden sein, sodass diese Jochbein- und Nasenbeinbrüche sowie weitere Verletzungen erlitten, listet die Anklage auf.

Man kannte sich entfernt

Wie der zuletzt hinzugerufene 47-jährige Erkan C. in der Verhandlung schilderte, sei er von seinem Neffen an diesem Abend zu Hause angerufen worden. Dieser habe ihm erzählt, dass er von einer Gruppe von sechs bis sieben jungen Männern geschlagen worden sei, weil er einen Mann vom Gehweg vor dem Café aufgeholfen habe. Der sei dort zuvor ebenfalls verprügelt worden. Sein Neffe habe auch seinen Zwillingsbruder angerufen, der in der Nähe wohne.

Als sie beide am Café ankamen, sei kurz darauf eine größere Gruppe junger Männer von zwei Seiten aufgetaucht. Man habe noch versucht, mit ihnen zu reden, zwei habe man entfernt gekannt. „Mein Bruder hat gesagt: ,Ich kenne Deinen Vater, was soll das?’“, so der Zeuge vor Gericht. Doch die Situation sei schnell eskaliert. Mehmet B. habe ein Messer in der Hand gehabt und zweimal versucht, ihn in Brust oder Bauch zu stechen. Er habe jedoch ausweichen können und versucht, seinen Arm zu packen, sich dabei jedoch in die Hand geschnitten, erzählte der Zeuge. Dann seien noch drei, vier andere auf ihn losgegangen.

Er habe ein paar Faustschläge ausgeteilt, jedoch selbst einen harten Schlag – vielleicht mit einer Eisenstange – auf den Kopf bekommen und sei in ein Gebüsch geflogen. „Einer hat meinen Bruder mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen, er ging zu Boden und ist nicht mehr aufgestanden“, schilderte der 47-Jährige. Sein Neffe habe am Boden gelegen und sei von mehreren Personen mit den Füßen getreten worden, darunter vom Angeklagten. „Er war dabei“, war sich Erkan C. bei seiner Aussage sicher. Nachdem dann einer rief „es reicht, hauen wir ab“ sei die Gruppe verschwunden.

Mutmaßliche Täter auf Instagram wiedererkannt

Seine blutenden Wunden an Stirn und Kopf seien im Krankenhaus ambulant versorgt worden. Sein Bruder und Neffe seien tagelang in der Klinik gewesen, sagte C. Über seinen Neffen und das erste Opfer der Schläger vor dem Café habe er den Tipp bekommen, sich Instagram-Profile der erkannten Personen im Internet anzusehen. „Ich vergesse keine Gesichter. Ich habe alle wiedererkannt, die dabei waren“, sagte der Zeuge aus. Die Profilbilder der Freundesgruppe habe man damals auch der Polizei geschickt.

Um was es bei der ursprünglichen Auseinandersetzung vor dem Café ging, wisse er nicht. Er habe damals mitbekommen, dass die Gruppe eine Person im gelben Shirt gesucht hat. Sie hätten die Leute aus der Gruppe nicht gekannt, mit dem Ganzen nichts zu tun gehabt, versicherte er. Der Prozess wird mit weiteren Vernehmungen von Zeugen fortgesetzt.