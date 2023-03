Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

War es ein versuchter Totschlag, wie die Staatsanwaltschaft einem 48-jährigen Mann aus Ludwigshafen vorwirft? Oder war es Notwehr, wie der Angeklagte am Mittwoch in einer Erklärung seines Verteidigers mitteilen ließ? Fest steht, dass der 48-Jährige am 2. Mai den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Partnerin am Danziger Platz mit einem Messer verletzt hat. Dafür muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Zum Tatvorwurf selbst äußerte sich der Angeklagte in einer vierseitigen Erklärung, die Anwalt Georgios Kolivas vortrug. Dabei wurde deutlich, dass der blutige Vorfall eine