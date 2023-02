In Mannheim-Vogelstang hat es am Dienstagabend in einem Wohnhaus gebrannt. Laut Feuerwehr Mannheim meldeten Anwohner einen ausgelösten Rauchwarnmelder und Rauch im Treppenhaus. Die Feuerwehr konnte vor Ort die Ursache, nämlich angebranntes Essen, ausmachen. Die betroffene Wohnung wurd gelüftet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur gleichen Zeit stand im Stadtteil Luzenberg eine Werbetafel in Flammen. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Besatzung einer Polizeistreife gelöscht werden.