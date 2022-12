Eine überhitzte Herdplatte mit angebranntem Essen war der Auslöser eines Großeinsatzes der Feuerwehr am Sonntagabend in Friesenheim. Wie die Polizei weiter mitteilte, war sie gegen 21.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Carl-Bosch-Straße gerufen worden. Als sie eintraf, standen bereits elf Bewohner bei frostigen Temperaturen im Freien. Zwei Bewohner evakuierte die Feuerwehr. Eine Mutter und ihr Kind wurden vorsorglich zum Rettungsdienst gebracht, mussten aber nicht intensiver behandelt werden.

Im Inneren des Gebäudes hatte Qualm einen Alarm ausgelöst. Er war aus der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss herausgezogen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Nach umfangreichen Entlüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner eine Stunde später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 28 Mann im Einsatz.