Die Ludwigshafener Feuerwehr hatte am Fasnachtssamstag alle Hände voll zu tun. Acht Einsätze standen in gut vier Stunden auf dem Programm.

Der erste Einsatz führte die Feuerwehr nach eigenen Angaben am Samstag gegen 18 Uhr in die Gartenstadt. Dort hatte ein Rauchwarnmelder Alarm geschlagen. Vor Ort konnte jedoch kein piepsender Melder mehr festgestellt werden. Um 18.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Autounfall auf die A65 gerufen. Der Unfallort wurde abgesichert und die vier beteiligten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Um 18.32 Uhr wurde die Wehr zu einem Brand in einer Notunterkunft in der Wattstraße (Mundenheim) gerufen. Die Einsatzkräfte entdeckten eine Verrauchung im Küchenbereich durch angebranntes Essen.

Stromzufuhr unterbrochen

Um 19.03 Uhr wurde der Feuerwehr ein Kellerbrand in der Sudermannstraße in Süd gemeldet. Die Bewohner hatten das Haus schon wegen der starken Rauchentwicklung verlassen. Das Feuer war um 19.27 Uhr gelöscht. Umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Aufgrund des Brandschadens musste die TWL die Stromzufuhr des Hauses deaktivieren. Die Hausverwaltung war vor Ort und kümmerte sich um eine Ersatzunterkunft für die betroffenen Mieter. Der Einsatz war um 20.36 Uhr beendet.

Um 19.52 Uhr wurde die Feuerwehr durch eine automatische Brandmeldeanlage in ein Wohnheim für betreute Menschen im Stadtteil Süd gerufen. Das gesamte erste Obergeschoss war verraucht. Daraufhin wurden die Schnelleinsatzgruppen der Sanitätsorganisationen alarmiert. Die Feuerwehr leitete eine Teilräumung des Gebäudes ein und brachte die Bewohner in einem sicheren Bereich im Erdgeschoss unter. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen entdeckten die Brandexperten um 20.37 Uhr die Ursache der Verrauchung: eine angebrannte Pizza in einem Ofen. Der Einsatz war um 21.43 Uhr beendet.

Maudacher Wehr unterstützt in Oppau

Um 20.16 Uhr wurde in der Rheinstraße im Stadtteil Oppau ein weit sichtbarer Feuerschein gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau entdeckte einen brennenden Pkw, das Feuer breitete sich auf andere Fahrzeuge und Gegenstände weiter aus. Die Freiwillige Feuerwehr Maudach unterstützte die Oppauer Helfer. Der Einsatz war um 21.47 beendet.

Um 20.36 Uhr wurde ein abgebrochener größerer Ast im Stadtteil Süd gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Maudach sicherte den Bereich. Um 22.05 Uhr rückten die Einsatzkräfte noch zu einer Notfalltüröffnung in den Stadtteil Gartenstadt aus.