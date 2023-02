Die Ludwigshafener Feuerwehr musste am Montagabend nach eigenen Angaben gleich mehrfach ausrücken.

Um 17.58 Uhr wurde sie in die Burgundenstraße (West) gerufen. Ein Bewohner meldete einen Gasgeruch im Kellerbereich. Entdeckt wurde ein leichtes Leck an einer Gasleitung, die von dem Entstördienst der Technischen Werke (TWL) behoben wurde.

Um 18.06 Uhr rief ein Rauchmelder in der Mörikestraße (Oggersheim) die Einsatzkräfte auf den Plan. Beim Eintreffen der Wehr drang aus einer Erdgeschosswohnung eines Hochhauses Brandgeruch nach draußen. Als die Wohnungstür durch die Einsatzkräfte geöffnet wurde, mussten sie angebrannte Speisen vom Herd der Küche entfernen. Die Wohnung wurde im Anschluss belüftet. Die Mieterin konnte unversehrt in ihre Zuhause zurückkehren.

Flammen im Küchenbereich

Um 18.28 Uhr brannte es in einer Wohnung in der Pfalzgraf-Adolf-Straße (Oggersheim), es qualmte stark. Die Bewohner, zwei Erwachsene und zwei Kinder, hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus auf. Sie standen unverletzt davor. Drinnen loderten die Flammen massiv in der Küche des Altbaus. Um 19.05 war das Feuer unter Kontrolle, die Wohnung wurde entraucht. Die betroffene Familie kam vorübergehend bei Freunden und Verwandten unter. Im Einsatz waren fünf Feuerwehrfahrzeuge und 20 Einsatzkräfte sowie die Polizei und die TWL.

Um 20.17 Uhr löste ein automatischer Brandmeldealarm im Flurbereich eines Hochhaus in der Yorckstraße (Süd) aus. Zum Glück handelte es sich nur um einen Fehlalarm.