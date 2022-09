Passend zur Herbstzeit gestalten Kinder ab acht Jahre am Samstag, 8. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr, mit Nina Mack im Haus der Naturpädagogik Eulen aus Filzwolle. Die Kosten betragen pro Kind sechs Euro plus Eintritt. Spätestens eine Woche vor dem Termin sollte der Betrag in bar eingezahlt werden. Nur dann ist laut Verwaltung eine Teilnahme möglich. Andrea Hauk zeigt bereits am Sonntag, 2. Oktober, 15 bis 17 Uhr, im Wildpark, wie die eigene Achtsamkeit vertieft und der Natur auf einer neuen Weise begegnet werden kann. Treffpunkt ist vor dem Haus der Naturpädagogik. Die Kosten betragen zwei Euro plus Eintritt. Bitte eine Sitzunterlage mitbringen. Anmelden kann man sich jeweils an der Kasse des Wildparks, erreichbar unter Telefon 0621 504-3370.