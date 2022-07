Noch nichts vor in den Sommerferien? Nach zwei Jahren Pause bietet die Deutsch-Französische Gesellschaft Ludwigshafen/Mannheim wieder eine Fahrt nach Lorient, Ludwigshafens Partnerstadt, in der Bretagne an – und zwar vom 12. bis 21. August. Untergebracht werden die Teilnehmer nach Angaben der Organisatoren bei Vollverpflegung in der wiedereröffneten Ferienkolonie Kergaher in Guidel, an der Atlantikküste westlich von Lorient. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Tagesausflug nach Concarneau und eine Kanutour auf der Laita. Die Fahrt sei auch für Schüler ohne französische Sprachkenntnisse, geeignet. Teilnehmen können Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren. Kosten: 400 Euro Teilnehmerbeitrag plus 25 Euro für die Vereinsmitgliedschaft. Weitere Informationen gibt es beim Elternabend am Mittwoch, 6. Juli, 18.30 Uhr, in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Platz der Weißen Rose 1. Anmeldung per E-Mail an info@DFG-LU-MA.de.