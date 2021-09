In der zweiten Herbstferien-Woche von Montag, 18., bis Freitag, 22. Oktober, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr, sowie am Freitag bis 15 Uhr verwandelt sich das Ideenwerk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, in ein Labor für junge Forscherinnen ab zwölf Jahren.

Damit möchte die Stadtbibliothek Mädchen die Möglichkeit geben, ihre Begabungen und Fähigkeiten in naturwissenschaftlichen Bereichen zu entdecken und sich bewusst zu machen. Ein täglich wechselndes Veranstaltungsangebot soll das vielfältige Spektrum von sogenannten Mint-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) sichtbar machen, die Freude an den eigenen Fähigkeiten wecken und damit das Selbstbewusstsein von Mädchen im naturwissenschaftlichen Bereich stärken.

Robotik-Workshop zum Auftakt

Den Auftakt bildet am Montag ein Robotik-Workshop, am Dienstag geht es um kreative Fotografie, am Mittwoch werden nützliche Alltagsgegenstände wie Seifen und Kerzen selbst hergestellt, am Donnerstag können Interessierte den 3D-Druck ausprobieren und zum Abschluss der Woche steht am Freitag ein Escape-Room auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos und für einen oder mehrere Workshops möglich.

Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen zur Pandemie-Bekämpfung. Die Kontaktdaten müssen erfasst, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Die Anzahl der Teilnehmer ist je nach Veranstaltung begrenzt.

Kontakt



Telefon 0621/504-2608 oder im Netz unter www.ideenw3rk.de.