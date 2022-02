Auch Mittelfeldspieler Tim Demele hat – wie so viele andere auch – den Verbandsligisten ASV Fußgönheim im Winter verlassen. Der 23-jährige Marketingmitarbeiter eines Energiedienstleisters wechselte nach Schifferstadt. Nicht jedoch zu Phönix, sondern zum FSV in die Landesliga. Im Interview schwärmt der duale Student von seinem neuen Klub.

Herr Demele, vier ehemalige Mitspieler von Ihnen verließen den ASV Fußgönheim Richtung Phönix Schifferstadt. Sie gehen einen anderen Weg. War ein Wechsel zu ihrem Ex-Verein keine Option für Sie?

Ein Wechsel zu Phönix war keine Option. Die Anfrage vom FSV kam relativ früh, als klar war, dass Ediz Sari – und auch viele Spieler – den ASV verlassen würden. Dann war auch klar, dass ich mich für den FSV entscheiden werde.

Sie haben sich dafür entschieden, eine Liga tiefer zu spielen. Wie überzeugten die Verantwortlichen es FSV Schifferstadt Sie?

Die Liga war jetzt nicht ausschlaggebend dafür. Die Landesliga und die Verbandsliga sind meiner Meinung nach relativ ähnlich von der Qualität. Natürlich ist die Verbandsliga einen Tick besser. Aber ich habe den Wechsel nicht von der Liga abhängig gemacht. Es haben sich natürlich auch andere Vereine gemeldet, aber das Angebot vom FSV war am Interessantesten. Ich habe beim FSV ein gutes Gefühl gehabt. Der Verein ist einfach sympathisch und auch dieses Teamgefühl, was auch jeder im Umkreis mitkriegt, gefällt mir. Zudem kenne ich auch ein paar Jungs, mit denen ich in der Jugend lange Zeit gekickt habe.

Wie lange möchten Sie beim FSV Schifferstadt bleiben?

Wir haben ja keine Verträge, aber ich habe mir vorgenommen, dass, wenn es berufstechnisch klappt, ich es über den Sommer hinaus mache. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und werde dann überlegen, was ich ab Oktober mache. Wenn ich das im Sommer entschieden habe, weiß ich auch, wie ich weiter planen kann. Mein Ziel ist es, die Aufstiegsrunde zu spielen. Bis dahin haben wir noch zwei richtig schwere Spiele in denen wir vier Punkte holen müssen, um sicher in die Aufstiegsrunde zu kommen.