Um an ihr vermeintliches Erbe zu kommen, übermittelte eine 70-jährige Frau aus Ludwigshafen sensible Daten an Betrüger. Über die Plattform Facebook wurde die Frau von einer bislang Unbekannten angeschrieben, teilt die Polizei mit. Die Unbekannte erschlich sich über mehrere Tage das Vertrauen der Ludwigshafenerin. Sie behauptete, schwer krank zu sein und die Seniorin als Erbin für ihr Vermögen in Höhe von rund 350.000 Euro einsetzten zu wollen. Schließlich wurde die 70-Jährige am Montag von einem angeblichen Anwalt kontaktiert. Dieser behauptet, die notwendigen Papiere nun aufsetzen zu wollen. Hierfür benötige er jedoch noch einige Angaben der Seniorin. Er brachte sie dazu, zahlreiche persönliche Angaben, unter anderem eine Kopie ihres Ausweises, zu übermitteln. Nachdem der falsche Anwalt einige Formulare sendete, wurde die Seniorin zunehmend skeptisch und vertraute sich ihrer Tochter an. Diese erkannte den Betrug.