Ein angeblicher Mitarbeiter eines Wasserwerks hat sich laut Polizei am Dienstag zwischen 11.45 und 13 Uhr unter einem Vorwand in eine Wohnung einer Seniorin in der Batschkastraße (Gartenstadt) geschlichen. Dem Täter gelang es, unbemerkt Bargeld zu stehlen danach und zu fliehen. Es entstand ein Schaden von rund 900 Euro. Zeugenhinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter im Netz unter www.polizei-beratung.de.