Ein angeblicher Polizist hat laut Polizei am Dienstag 22.000 Euro von einer 81-Jährigen aus Ludwigshafen ergaunert. Die Seniorin wurde am Dienstag von dem Betrüger angerufen. Er teilte ihr mit, dass ihr Geld nicht mehr sicher auf der Bank sei. Die Polizei würde das Geld nun sicher verwahren, bis die Gefahr gebannt sei. Daraufhin händigte die Frau einem männlichen Abholer insgesamt 22.000 Euro aus.

Kaution in Höhe von 80.000 Euro fällig

Zu einer weiteren Tat kam es bei einer 58-Jährigen aus Ludwigshafen. Dort meldete sich am Dienstag ebenfalls ein angeblicher Polizeibeamter per Telefon und gab an, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und nun eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro fällig sei. Die 58-Jährige erkannte den Betrug und beendete das Gespräch. Insgesamt registrierte die Polizei am Dienstag vier Anrufe von falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet.

Die Polizei rät: Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies umgehend bei Ihrer Polizeidienststelle.