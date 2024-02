Angebliche Polizisten haben am Samstag in Süd eine 91-Jährige bestohlen. Im Laufe des Vormittags gelangten die drei Täter in die Wohnung der Seniorin in der Saarlandstraße. Sie stellten sich unter anderem als Polizeibeamte vor und entwendeten unbemerkt Bargeld in noch unbekannter Höhe. Eine Personenbeschreibung konnte die Dame nicht abgeben, wie die Polizei weiter mitteilt. Sie sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.