Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgeben. Am Dienstag um 12 Uhr klingelten zwei Unbekannte, etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet, bei einer 86-Jährigen und einem 92-Jährigen an der Wohnungstür und sagten, sie seien vom Ordnungsamt. Sie wollten die Wohnung des Paars betreten, um angeblich Impfnachweise und Hygienevorschriften zu überprüfen. Ein Täter wies sich mit einem vermeintlichen Dienstausweis des Ordnungsamts aus und drohte mit der Polizei, wenn der Zutritt nicht gestattet werde. So sehr unter Druck gesetzt, gewährten die Senioren den Tätern Eintritt. Während sie sich mit dem einen Täter ins Wohnzimmer begaben, ging der zweite Täter ins Schlafzimmer und stahl Schmuck. Das Paar stellte den Verlust erst fest, nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten.