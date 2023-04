Angebliche Handwerker haben sich am Dienstagmittag unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Mannheimer Lindenhofstraße verschafft. Die Männer gaben nach Angaben der Polizei vor, einen Wasserrohrbruch beheben zu wollen. Dabei sollen die Täter 1000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von über 15.000 Euro an sich genommen und sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Diebstahls. Die am Tatort sichergestellten Videoaufzeichnungen des Geschehens würden geprüft und ausgewertet, hieß es weiter.