Jetzt ist es amtlich: Andreas Sarter wird Leiter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen. Innenminister Michael Ebling ( SPD) hat Sarter mit Wirkung vom 1. November die Leitung der Behörde übertragen. Der 56-Jährige ist seit Juni 2023 bereits als Polizeivizepräsident und Leiter der Abteilung Polizeieinsatz im Präsidium Rheinpfalz tätig. Er folgt auf Georg Litz, der Ende Oktober in den Ruhestand eintritt. Die offizielle Amtseinführung ist für den 20. November geplant. „Mit Andreas Sarter übernimmt ein profunder Kenner der rheinland-pfälzischen Polizei das Ruder im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Er konnte in vielfältigen Einsatzfeldern Erfahrungen sammeln und dabei schon oft seine Leistungsfähigkeit und Kompetenz nachweisen. Ich schätze die Arbeit von Herrn Sarter sehr und freue mich auf die Zusammenarbeit in neuer Funktion“, so Ebling.

Seit 1985 im Polizeidienst

Sarter trat 1985 in den Polizeidienst des Landes ein und durchlief alle Laufbahnen vom mittleren bis zum höheren Polizeidienst. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2004 zunächst stellvertretender Leiter der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn, bevor er 2006 die Leitung der Polizeiinspektion Pirmasens übernommen hat. 2009 wechselte Sarter als Führungskräftetrainer an die Hochschule der Polizei und war ab 2011 in verschiedenen Funktionen in der Polizeiabteilung im Innenministerium in Mainz tätig. Anschließend war er von 2019 bis 2023 Polizeivizepräsident im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, bevor er im Sommer 2023 in gleicher Funktion ins Polizeipräsidium Rheinpfalz wechselte.

„Ich freue mich über meine neue Aufgabe und bin stolz darauf, in meinem Heimatpräsidium die Verantwortung übernehmen zu dürfen“, sagte der gebürtige Südpfälzer anlässlich der Funktionsübertragung.

Das Präsidium Rheinpfalz beschäftigt rund 2200 Mitarbeiter und ist in der Vorder- und Südpfalz für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen verantwortlich.

