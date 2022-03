Seit dieser Woche verstärkt Andreas Lang (52) wieder die Ludwigshafener Lokalredaktion. Nach dem Studium der Neueren Geschichte und Politikwissenschaften an den Universitäten Mannheim und Johns Hopkins (Baltimore/USA) hat der gebürtige Ludwigshafener bei der RHEINPFALZ volontiert. Im Anschluss hat er gut vier Jahre lang in der Lokalredaktion Kirchheimbolanden die lokale Sportberichterstattung verantwortet, ehe er im September 2001 in die Lokalredaktion Ludwigshafen wechselte. Dort hatte Lang bereits von 1988 bis 1997 als freier Mitarbeiter an der Zeitungsproduktion mitgewirkt. Nach zwölf Jahren an der Spitze des RHEINPFALZ-Betriebsrats kehrt der Vater einer Tochter und immer leidenschaftlicher werdende Golfer nun ins operative Geschäft zurück. Ab Mai wird sich „ala“, so sein Kürzel, schwerpunktmäßig den Stadtteilen Oggersheim und Ruchheim widmen.